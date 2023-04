La brasserie de l'Orne pose ses valises à la ferme de la Grange à la Dîme à Mont-Saint-Guibert

La ferme est vaste - 63 hectares- et elle est située tout à côté des grands axes routiers. A terme, une vingtaine d'autres producteurs, notamment des maraîchers, devraient l'occuper d'ici à 5 ans. Différents candidats ont fait part de leur intérêt et leurs candidatures sont examinées. Avec ces différents acteurs "Sur le champ" espère ainsi relocaliser la filière alimentaire dans le centre du Brabant wallon et favoriser le circuit court.