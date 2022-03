La brasserie d'Achouffe, fringante quadragénaire sous l'égide de Duvel

La brasserie d'Achouffe, en province de Luxembourg, fête ses 40 ans cette année. L'une des premières microbrasseries à voir le jour en Wallonie a bien grandi en quatre décennies, particulièrement depuis sa reprise en 2006 par le groupe Duvel-Moortgat. Quelque 300.000 hectolitres de la bière au lutin sont produits chaque année.

Pierre Gobron et son beau-frère Chris Bauweraerts ont effectué leur premier brassin le 27 août 1982 dans une grange d'Achouffe, près de Houffalize. D'abord conditionnée en bière de 75 cl que les deux fondateurs récupéraient dans les restaurants et hôtels de la région, la Chouffe a rapidement fait des bonds de géants, bien aidée par son iconique lutin. Le chant des sirènes de Puurs, où est établi Duvel-Moortgat, est parvenu aux oreilles de Pierre Gobron et Chris Bauweraerts, ce dernier étant originaire de... Willebroek. L'affaire est conclue et, en 2006, la petite brasserie ardennaise produisant alors 25.000 hectolitres est reprise.

Duvel impose sa marque de fabrique en optant notamment pour le conditionnement en 33 cl qui est désormais largement majoritaire.

La production est en partie maintenue sur le site d'Achouffe et s'établit aujourd'hui à 200.000 hectolitres. Le site de Puurs brasse environ 100.000 hectos supplémentaires. C'est qu'entre-temps, le lutin a largement séduit le public étranger, 75% de la production étant envoyée dans plus de 50 pays, dont une majeure partie en France.

"Je n'imaginais pas un tel succès en France", confie Chris Bauweraerts. "Les Belges parlent de bière pendant que les Français la boivent", ajoute-t-il.

Autre destination privilégiée de la Chouffe, et pionnière, le Québec où 600 premiers hectolitres de bière ont été expédiés dès 1988, ce qui correspondait au quart de la production totale de la brasserie d'Achouffe à l'époque.

La relation est telle avec la Belle Province que les Brasseurs RJ ont obtenu l'autorisation il y a plusieurs années de brasser sous licence une Blonde et une Brune d'Achouffe dans leurs installations de Montréal. Les bières sont produites avec la même levure mais ne sont pas une copie conforme de la version originale.

La famille Chouffe s'est agrandie au fil du temps et compte aujourd'hui huit références dont deux saisonnières. Une bière anniversaire a d'ailleurs été présentée lundi sur le site, la Chouffe 40, plus épicée et plus légère (5,6% vol. alc.) que la classique (8%).

Toujours dans le cadre des 40 ans, les responsables prévoient une Grande Choufferie les 12, 13 et 14 août à Achouffe avec des concerts et d'autres activités.

Quelque 70 personnes travaillent pour la brasserie, sur le site même et au sein de l'unité d'embouteillage, à Fontenaille, à 4 kilomètres de là.

Les deux beaux-frères ont eux pris une trajectoire différente. Chris Bauweraerts est en quelque sorte devenu l'ambassadeur de la marque, publiant notamment sa "Chouffe story" pour le trentième anniversaire de la brasserie. Peu après la reprise par Duvel, Pierre Gobron n'a pas remisé le fourquet bien longtemps. Il a créé en 2007 la brasserie des 3 Fourquets, future Lupulus, connue pour sa triple blonde dont le loup sur l'étiquette, s'il n'est pas aussi célèbre que le nain d'Achouffe, a été rapidement apprivoisé par le public.