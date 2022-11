La braguette peut s'avérer dangereuse... Oui, messieurs !

Nous avons reçu un message d’un jeune homme qui a eu une mésaventure de braguette ; le pauvre a eu la peau de son pénis coincé dans les petites dents de sa fermeture éclair… Que faire dans ce genre de cas ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Coincer son pénis dans sa braguette ; ce genre d’accident n’est pas si rare que ça… Selon une étude publiée dans the British journal of urologie international, entre 2002 et 2012, il y aurait eu plus de 17 000 Américains de tous les âges qui ont dû se rendre aux urgences par suite d’un accident de braguette, explique le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Ce genre d’accident peut arriver autant chez les enfants que chez les adultes. Chez les enfants, l’accident le plus fréquent, c’est la fermeture de la lunette de la toilette sur le pénis avec des traumatismes et évidemment le risque de ce qu’on appelle la fracture pénienne : "Les petits garçons ont tendance à poser leur pénis sur le rebord de la toilette et donc parfois la lunette descend toute seule !" précise notre spécialiste.