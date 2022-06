La Brafa. Le rhinocéros et la méduse.

La Brafa, la foire d’antiquités et d’objets d’art, se déroule du 19 au 26 juin. La 67e édition s’installe à Brussels Expo au Heysel. La " foire des antiquaires " n’a pas cessé de s’adapter. Il y a vingt ans, l’art contemporain n’était pas représenté. Aucun espace n’était dévolu à l’art tribal. La bande dessinée ne figurait pas parmi les arts défendus. La foire a suivi l’évolution du marché. 115 exposants dont 18 nouvelles galeries présenteront entre 10 000 et 15 000 œuvres allant de l’archéologie au design et des bijoux anciens à l’art moderne et contemporain. La diversité des styles et des époques est un des atouts de la Brafa.