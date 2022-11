La Braderie de l'Art - Les 19 & 20/11 à Liège

La Braderie de l’Art de Liège, c’est un week-end de création autour du recyclage artistique et design, du détournement d'objets et matériaux de récup' en tous genres. Plus de 50 créateurs et créatrices venu.es de Belgique, France et Allemagne qui par la magie de leurs talents, transforment en live et sous vos yeux des matières et objets en œuvres d'art.

La Braderie de l'Art, c’est depuis toujours un immense atelier temporaire bruyant et joyeux : ça soude, ça meule, ça peint, ça bombe, ça scie ... Tout ça en direct.

Le tout donne à chacun.e une expérience à vivre et des artistes à rencontrer.