La boxe : le nouveau sport tendance des influenceurs ?

À la base, Jake Paul est un YouTubeur américain suivi par plus de 20 millions d’abonnés. Mais en 2018, sa carrière prend un virage inattendu. Il laisse pousser sa barbe blonde, il devient costaud et commence sa carrière de boxeur. Avant celui contre Tommy Fury, ses six premiers combats se soldent sur six victoires. Tous sont suivis par des millions de téléspectateurs et relayés par bon nombre de médias tels que GQ ou encore CBS aux Etats-Unis.

Jake Paul attise les controverses de bon nombre de boxeurs, notamment sur sa légitimité dans ce sport, car il n’est pas issu du monde de la boxe. Pour de nombreuses personnes sur internet, il se bat contre des boxeurs retraités et prend la place d’autres boxeurs bien plus talentueux que lui.

Son combat contre l’ex boxeur Tommy Fury était donc très attendu, car avant ses ébats dans l’émission de téléréalité "Love Island", Tommy Fury était invaincu en sept combats sur le ring.

Tommy, enfin un défi de taille pour celui que l’on surnomme "The Problem Child", Jake Paul.