La Boverie : Une exposition à la rencontre des femmes de la famille Rothschild

En partenariat avec le musée du Louvre, La Boverie présente du 21 octobre 2022 au 26 février 2023, l’exposition “Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception”. Les visiteurs sont amenés dans le cercle intime et privilégié des femmes de la célèbre famille Rothschild, dynastie devenue symbole de réussite notamment dans le monde de la finance. Derrière ce nom de famille se cache un patrimoine insoupçonné auxquels les femmes ont activement participé en tant que collectionneuses, bâtisseuses, mécènes et héritières et dont les dons et legs considérables ont alimenté significativement les collections des musées français. L’exposition part à la rencontre de neuf femmes de cette lignée, ayant joué un rôle important dans l’histoire de l’art, l’histoire, la société et même dans la vie des artistes de leur époque.

À travers une sélection de plus de 350 œuvres issues d’une quarantaine d’institutions et de collections privées françaises, le parcours est composé d’œuvres de grands artistes tels que Delacroix, Cézanne ou encore Claudel et Rodin mais aussi de manuscrits médiévaux, de tableaux de la Renaissance italienne, de collections de bijoux et de porcelaines, ou encore d’objets d’art africain et d’Extrême-Orient…