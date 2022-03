La Boverie expose l’œuvre de l’artiste Jacques Clauzel, à la douce absence de contraste

Jacques Clauzel réinvente les techniques d’expression, voire les détourne. Ces différents procédés, dans leur grande diversité, constituent pour l’artiste un espace de liberté et d’expérimentation. Pour les visiteurs, cette exposition est aussi le moment d’en apprendre plus sur les techniques artistiques existantes : aquatinte, eau-forte, faux carborundum… Clauzel utilise aussi la photographie, apréhendée lors de longs séjours en Afrique. Au cœur de l’épure propose une joyeuse plongée dans un monde en noir et blanc, à la découverte de la gourmandise artistique de Jacques Clauzel.