La Bourse : un nouvel espace public bientôt animé par des associations et des acteurs du quartier

Le Belgian Beer World, le musée de la bière qui va voir le jour dans les travées de la Bourse de Bruxelles doit ouvrir ses portes cet été. Mais ce musée n’occupera qu’un tiers environ des 12.000 mètres carrés de ce bâtiment emblématique du centre. La Ville souhaite faire vivre les deux tiers restant avec le concours d’associations, avec des acteurs du quartier. Car la Bourse va devenir un nouvel espace public.

Avec des entrées sur les 4 façades, la Bourse va enfin s’ouvrir. " Ici on est dans le grand hall où on a vraiment effet waouh quand on entre car tout est restauré. Les colonnes sont en faux marbre. Il y a pas mal de détails dorés. On voit toute la coupole. Il y aura un sol magnifique avec une œuvre d’art intégrée en mosaïque. Et donc cet énorme espace va devenir un espace public " s’enthousiasme Nel Vandevannet, directrice de la régie communale autonome Bourse/Beurs. La Bourse sera accessible à tout le monde la journée et le soir comme une sorte de galerie traversante.

Prolongation des escaliers de la Bourse

"On veut de nouveau avoir beaucoup de monde dans ce bâtiment. Et l’idée vient aussi de créer quelque chose qui est la prolongation des escaliers de la Bourse. Sur ces escaliers, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a des animations, il y a des gens qui s’expriment. On souhaite amener tout ça à l’intérieur. Ça peut être une tribune, ça peut être quelque chose de créatif, de spectaculaire, ou que sais-je."

Pour faire vivre ces lieux, un appel a été lancé à des associations et des acteurs du quartier qui ont ou vont, dans un premier temps, visiter le bâtiment. " C’est un lieu qui inspire pas mal d’activités culturelles ou même citoyennes ou associatives. En tout cas, en tant que bâtiment ancré dans le centre-ville de Bruxelles, c’est clair qu’il y a plein de potentiel " explique Charlotte Beaupère, la responsable événement du cinéma Palace situé à deux pas de là.

Un potentiel à exploiter maintenant. " On va maintenant demander à tous ces acteurs quel type d’activité ils imagineraient dans ces lieux. Et on va voir comment on peut combiner et rendre compatible ces activités avec les différents espaces ici. On définira des horaires, peut-être des limites. On déterminera aussi une série de matériels qu’on doit mettre à disposition des associations ou des citoyens " précise Arnaud Pinxteren, échevin bruxellois de la participation.

Tout ça va être défini au cours de trois " workshops ". L’objectif est de définir, d’ici l’été, une vision claire pour cet espace public et de proposer une manière de l’animer au bénéfice des Bruxellois et par les Bruxellois.