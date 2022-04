La Bourse se protège d’une victoire de Marine Le Pen

La France n’est plus qu’à quelques jours du premier tour de la présidentielle, et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est la nervosité dans le camp d’Emmanuel Macron.

Alors qu’il y a quelques semaines encore, Emmanuel Macron trônait tout en haut des sondages et qu’on avait l’impression que la guerre en Ukraine et sa présidence de l’Union européenne lui avaient donné une forte avance sur ses concurrents, les derniers sondages montrent que l’écart se réduit de jour en jour entre lui et Marine Le Pen. Le mot d’ordre a été donné à tous les proches de Macron pour répéter dans tous les médias qu’une victoire de Marine Le Pen n’est plus impossible. Même les investisseurs boursiers le savent et en ont peur. La Bourse de Paris accuse d’ailleurs le coup.

On peut voir l’inquiétude des investisseurs à deux facteurs. Le premier, c’est le taux d’intérêt de référence de la France qui a bondi à son plus haut niveau depuis 2015. Même si les taux d’intérêt augmentent partout en Europe, ils remontent plus fortement en France, ils s’écartent même des taux allemands qui sont les taux de référence en zone euro. C’est en soi un mauvais signe, un signe de défiance envers la France. Les investisseurs ont peur d’une victoire de Marine Le Pen car comme ses promesses de dépenses sociales ne sont absolument pas financées, le danger réel, c’est de voir la France sortir de la zone euro.