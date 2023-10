La bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux révoquée pour inconduite notoire ? Un conseiller communal introduit une demande en ce sens

Révoquer, c'est-à-dire destituer la bourgmestre de Molenbeek pour inconduite notoire. C'est ce que demande un conseiller communal, Rachid Ben Salah, du parti DéFi dans l'opposition. Ces derniers jours, plusieurs incidents présumés impliquant Catherine Moureaux ont été révélés. Le dernier en date, c'est un fait de brutalité qui aurait été commis, selon plusieurs sources, par la bourgmestre contre un de ses échevins, Abdallah Achaoui (PS) aujourd'hui en arrêt maladie.

Rachid Ben Salah a adressé un courrier officiel au gouvernement bruxellois. Pour demander la révocation de Catherine Moureaux, il se base sur l'article 82 de la loi communale. Que dit ce texte ? "Le Gouvernement peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois."

"L'objectif de ma plainte? Ramener de la sérénité dans le débat politique communal", explique Rachid Ben Salah à la RTBF. "Il vise à sauvegarder nos institutions. Il vise à rappeler au personnel politique qu'à un moment, quand la coupe est pleine, il existe des articles de loi qui permettent de dire 'stop'. La démarche et son éventuel aboutissement seraient inédits. Néanmoins, l'idée est de rappeler que le respect des droits du personnel communal, du personnel politique ou des citoyens doit être préservé."

Un manque de retenue et de professionnalisme

Dans son courrier à la tutelle régionale, le conseil communal amarante rappelle les différents séquences qui, à ses yeux posent questions. "La bourgmestre Catherine Moureaux semble être au cœur de plusieurs incidents troublants, incluant une altercation physique présumée avec l'échevin Abdallah Achaoui, ce qui démontre un manque de retenue et de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions​", écrit-il.

"La démission de la secrétaire communale faisant fonction, sur fond d'ingérence politique excessive, soulève des questions sérieuses sur la capacité de la bourgmestre à maintenir une administration stable et respectueuse des lois​. ​​​​​​La lettre alarmante des cinq hauts fonctionnaires de la commune, exprimant leur mécontentement face aux attitudes du collège échevinal, témoigne d’un climat de travail toxique et d'une crise de confiance entre la bourgmestre et l'administration communale​." Enfin, "des témoignages et des reportages médiatiques ont fait état de brutalités et d'actions inappropriées associées à la bourgmestre, ce qui constitue un précédent dangereux et inacceptable​​."

La semaine dernière, nous relations ainsi un incident survenu avec un fonctionnaire communal. "Ça fait plusieurs mois que ça dure", nous expliquait ce dernier, anonymement. "Je ne suis pas le premier et sans doute pas le dernier. Elle ne m’a pas frappé mais elle est arrivée avec son nez presque contre le mien et en hurlant […] et quand elle hurle, il y a tout qui tremble".

Pour Rachid Ben Salah, "la séquence continue d'incidents troublants sous la direction de la bourgmestre Catherine Moureaux nécessite une intervention urgente et une enquête approfondie" de la part de la tutelle régionale.

Ce sera au gouvernement de trancher

Que va devenir ce courrier qui arrivera d'ici peu à la Région et à son administration des pouvoirs locaux. "La législation actuelle ne fait pas état de règles très précises concernant la procédure à mettre en place" même si cela sera bientôt le cas, rappelle le cabinet de Bernard Clerfayt (DéFI), le ministre des Pouvoirs locaux.

"Nous appliquerons donc les principes généraux du droit administratif (droit d’être entendu, principe du raisonnable, présomption d’innocence...). Bruxelles Pouvoirs Locaux va devoir examiner la plainte et les faits" et se poser les questions suivantes: y a-t-il eu inconduite ? Celle-ci est-elle notoire ? Cela mérite-t-il une sanction?

"Sur base de cette analyse, le gouvernement peut se saisir du dossier et ce sera alors à lui de trancher." Dans quel délai? Aucun timing n'est actuellement fixé. "Le cas échéant, le gouvernement pourrait donc attendre la décision d’une éventuelle enquête pénale."

Rappelons que l'échevin Abdallah Achaoui a saisi la commission de vigilance son parti, le PS, le même que celui de Catherine Moureaux qui rejette catégoriquement les accusations de brutalité et a saisi la même autorité. Il nous revient qu'Abdallah Achaoui pourrait se tourner vers la justice si l'organe interne du PS ne tranche pas en sa faveur.

Si la demande introduite par le conseiller communal DéFi aboutit avant les élections d'octobre 2024, restera à désigner un ou une remplaçante au sein du PS, la liste la plus représentée au sein de la majorité PS-MR.