La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), accusée de brutalité : des fonctionnaires témoignent

L'échevin (PS) Abdallah Achaoui n'est pas le seul à se plaindre du comportement de Catherine Moureaux. Dans l'administration aussi, des fonctionnaires se plaignent. Il ne s'agit pas à proprement parler de violence physique mais d'intimidation et surtout, de cris et de hurlements.

"Ca fait plusieurs mois que ça dure", nous explique un employé communal qui insiste pour que son anonymat soit préservé. "Je ne suis pas le premier et sans doute pas le dernier. Elle ne m'a pas frappé mais elle est arrivée avec son nez presque contre le mien et en hurlant (...) et quand elle hurle, il y a tout qui tremble".

Il poursuit : "On n'ose plus aller dans son bureau seul parce qu'on ne sait pas comment elle va réagir et on veut toujours avoir un témoin avec nous".

Ce fonctionnaire nous assure que d'autres membres de l'administration ont vécu la même chose que lui. C'est du reste ce dont se plaignaient cinq hauts fonctionnaires de Molenbeek, fin juin, dans un courrier adressé au collège, même si le vocabulaire était soigneusement pesé. Il y est clairement fait référence à des "éclats de voix".

Des cinq signataires de ce courrier, une a été licenciée et une autre, la secrétaire communale faisant fonction, a souhaité être relevée de ses fonctions et réintégrer son poste précédent.