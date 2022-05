La boum, le film culte toujours d'actualité

C’est Danièle Thompson, la scénariste qui a eu l’idée du film, inspirée par une expérience vécue. Une après-midi, alors qu’elle rentre à la maison, elle constate que sa fille Caroline, alors adolescente a organisé une boum chez elle et a invité des tas d’amis. Il n’était pourtant question que d’un simple goûter. C’était l’étincelle de départ. Ensuite, celle qui a couché sur papier les dialogues a voulu creuser davantage le sujet de l’amour et a souhaité parler des difficultés d’aimer à travers les générations. C’est ainsi qu’elle a créé le rôle de Denise Grey, alias Poupette en s’inspirant là aussi de son propre vécu et de sa grand-mère. Le choix des acteurs pour jouer les protagonistes du film a été facile pour les parents. Claude Pinoteau s’est tourné directement vers des comédiens au sommet de leur popularité, Claude Brasseur et Brigitte Fossey pour incarner M. et Mme Beretton. Pour jouer Victoire, le réalisateur a dû opérer un choix entre différentes jeunes actrices fraîchement arrivées dans l’univers du 7ème art comme Christiana Reali ou encore Sandrine Bonnaire. Finalement, il a été décidé que ce serait cette jeune fille qui désirant gagner un peu d’argent s’est inscrite dans une agence de comédiens pour la publicité, Sophie Maupu qui deviendra Sophie Marceau. Pour le reste de la distribution, Bernard Giraudeau en professeur d’Allemand, Dominique Lavanant en Vanessa, maîtresse du papa de Vic et Sheila O’Connor en Pénélope, la meilleure amis dans la même classe. Ils apparaissent aussi dans la Boum. Vladimir Cosma dans un studio d’enregistrement, Jean-Pierre Castaldi en professeur d’Anglais et le journaliste Léon Zitrone dans son propre rôle.

Plus de quarante après sa sortie, " La Boum " qui a traversé les époques et les générations, connaît toujours le même succès. Certes, aujourd’hui, la culture, le langage et les rapports aux autres ont changé notamment à travers les réseaux sociaux. Mais les émotions, les sentiments, les changements qui s’opèrent dans le corps et le cœur des adolescents sont identiques à ceux éprouvés dans les années 80.