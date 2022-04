La boulette : Un supporter de West Ham s'invite sur la pelouse au pire moment possible

Une nuit dont ce supporter de West Ham se rappellera sans doute pendant longtemps. Alors que son équipe accueillait Lyon en quarts de finale aller de l'Europa League, ce supporter un peu trop véhément, s'est invité sur la pelouse en toute fin de match.

Jusque-là, rien de bien anecdotique puisque les percées des supporters sont (malheureusement) monnaie courante dans le football. Sauf que, une fois n'est pas coutume, l'invasion a eu des conséquences sur la rencontre.

Au moment de l'irruption du supporter sur la pelouse, les deux équipes se tiraient en effet la bourre sans parvenir à se départager (1-1). La fin de match était tendue, on sentait que le franc pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Sentant probablement qu'il fallait faire la différence à domicile, West Ham s'était donc rué dans les brancards dans les dernières secondes, pour tenter de planter ce 2-1, précieux en vue du match retour.

En supériorité numérique en contre-attaque et avec une vraie opportunité de marquer, les Hammers ont été interrompus par...ce supporter, coursé par des stewards, et ont dû arrêter leur action, levant un à un les yeux au ciel. La suite, on la connaît, le match se finira sur le score de 1-1 après cette dernière occasion XXL galvaudée par ce supporter effronté.

Une attitude largement critiquée par les autres supporters des Hammers sur les réseaux sociaux mais aussi par le coach, David Moyes. Visiblement surpris, le technicien s'est dit "choqué" et "déconcerté" par une telle bêtise.

Le supporter, lui, n'en avait cure puisqu'il a quitté la pelouse, sourire aux lèvres, visiblement fier de son coup.