La boulette la plus rapide de l'histoire : le gardien se plante et offre un but aux U21 de Feyenoord après... 8 secondes

Une action à montrer dans toutes les écoles de football… pour ne pas la reproduire.

Samedi, les U21 de Feyenoord, aux Pays-Bas, affrontaient ADO Den Haag. Une rencontre lors de laquelle les visiteurs se sont sabotés tous seuls. Après huit petites secondes de jeu, les jeunes du club d’ADO ont offert un but à leurs adversaires à la suite d’une action improbable.

Au coup d’envoi, l’attaquant des "Cigognes" était censé trouver son gardien alors que ses coéquipiers, positionnés sur la ligne médiane, devaient foncer vers le but adverse en l’attente d’un long dégagement. Un plan intéressant en théorie mais n'est pas le PSG qui veut.

La passe en retrait de l’attaquant s’est avérée trop molle et le buteur de Feyenoord Nesto Groen a profité de la nonchalance des deux derniers défenseurs et d’une boulette du portier pour pousser le ballon dans le but vide. Un but rocambolesque après 8 secondes de jeu qui a lancé le club de Rotterdam vers la victoire (5-3).