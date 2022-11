La boulette de Green, 'victoire 1-1' des USA : retour sur l’affrontement entre l’Angleterre et les États-Unis en 2010

Les Anglais débarquent sur le continent africain en faisant comme souvent partie des favoris de la compétition. Si cette génération 2010 des Three Lions est moins pimpante que les précédentes, elle compte tout de même dans ses rangs des joueurs de renom comme Frank Lampard, Steven Gerrard, John Terry ou encore Wayne Rooney. Et surtout, elle est sous la tutelle d’un sélectionneur ayant gagné des titres partout où il est passé, le grand Fabio Capello.

L’Angleterre fait partie du groupe C, en compagnie de l’Algérie, de la Slovénie et des États-Unis. Un groupe plus qu’abordable pour les Anglais, qui débutent leur tournoi face à leur frère ennemi, les USA. Une équipe des Yankees composée de quelques joueurs talentueux comme Landon Donovan ou Clint Dempsey, mais qui fait pâle figure face à l’effectif britannique.

Tout commence comme dans un rêve pour les Three Lions. Dès la quatrième minute de jeu, Steven Gerrard profite de la naïveté de la défense américaine pour aller tromper Tim Howard.

Mais qui connaît l’histoire des Anglais en Coupe du monde sait qu’elle est faite de coups du sort. Peu avant la mi-temps, l’Américain Clint Dempsey tente sa chance d’un tir anodin à plus de 20 mètres des buts. La frappe est peu puissante, et le ballon arrive directement sur le gardien anglais Robert Green. Mais à la surprise générale, le cuir glisse des gants du portier et finit au fond des filets. Une erreur absolument terrible qui permet aux States de revenir dans la partie.