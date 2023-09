La boulangerie-pâtisserie Arnaud Schreiber à Lontzen, préférée des Wallons en Province de Liège

Elle a été élue boulangerie préférée des Wallons en Province de Liège : la boulangerie-pâtisserie d’Arnaud Schreiber à Lontzen. Il est le vainqueur de ce concours, organisé par l’Apaq-W (l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité).

Il est là, fièrement encadré et à la vue de tous : ce tout nouveau diplôme de boulangerie préférée de Wallonnie. Et comme d’ordinaire, ce matin les clients font la file, dans ce qui est depuis longtemps une institution pour eux. " C’est la meilleure de la région, au moins jusqu’à Visé ", s’exclame une cliente. " Je viens chercher mon pain traditionnel. Il est savoureux, il reste bien frais et le personnel est très accueillant ", estime un autre client.

Le lauréat, Arnaud Schreiber, nous accueille dans sa boulangerie. Un intérieur moderne et un boulanger encore un peu soufflé par cette nouvelle distinction. " On ne s’y attendait pas ! C’est une agréable surprise, qui prouve qu’on a une clientèle fidèle. "

Il faut dire que le boulanger a eu le temps de se forger sa réputation, avec un établissement bien ancré dans le paysage local. " Mon papa a commencé en 1958. Moi je suis la deuxième génération et j’ai repris en 1996 ".

Mais même pour un client de longue date, impossible de goûter à tout, car derrière le comptoir le choix est grand : " aujourd’hui il y a des macarons, des crèmes au beurre, des pâtisseries, des éclairs à la pistache et aux framboises, des boules de Berlin, des petits choux… "