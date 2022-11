La boulangerie Dumont à Vencimont rouvre temporairement ses portes : entre plaisir et colère

Le 25 septembre dernier la boulangerie Dumont jetait le gant. 11.000 euros d’acompte mensuel, ce n’était plus tenable. Mais ce vendredi, elle déjoue les pronostics. "J’ai vu de la lumière, alors je me suis arrêtée. Cela fait du bien ! C'est important d'avoir ce genre de commerces dans le village", sourit l’une des clientes. Ce plaisir pourrait toutefois être de courte durée. "Nous avons annoncé la reprise de notre boulangerie jusqu’à fin décembre. L’objectif est d’écouler notre stock de farine. Il y en a pour plusieurs milliers d’euros et on ne voulait pas le jeter. Après cela, si nous n’avons toujours pas de solution, il faudra se résoudre à définitivement fermer", confie Pascale Dumont, patronne de l’établissement.

Depuis le début de la crise, la boulangerie artisanale se sent lâchée par les banques et le politique. "Alors il faut essayer de trouver des alternatives par soi-même. Il faut à la fois réduire notre déficit en répercutant la hausse des charges sur nos produits, mais il faut que ces derniers restent accessibles pour nos clients."