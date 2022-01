La Boucle noire : une randonnée punk et poétique pour explorer Charleroi et son histoire industrielle

5 ans plus tard, cette balade punk et poétique plait tant aux marcheurs qu’aux photographes. C’est le cas d’Augustin Collie, l’un des membres fondateurs de Carolographie, un projet photographique porté par trois jeunes carolos qui veulent redorer l’image de leur région et combattre les clichés. " Pour moi, la Boucle noire, c’est un tour qui n’a pas peur de montrer le vrai visage de Charleroi, de prouver que c’est beau sans effacer les stigmates du passé ou du présent. C’est un équilibre entre l’industriel et la nature, un contraste entre le passé et le présent. C’est une belle carte de visite de Charleroi. " La Boucle noire a d’ailleurs bien inspiré ces trois jeunes hommes dont vous pourrez retrouver les plus beaux clichés prochainement dans une exposition.

Montrer le vrai visage de Charleroi, voilà finalement l’objectif de la Boucle noire qui se différence des itinéraires touristiques habituels et qui interroge les mutations post-industrielles. " On ne cache rien. C’est sans chichis. A la carolo ! " résume Micheline avec le sourire.

Pour profiter pleinement de cette balade gratuite et balisée par les sentiers de Grande Randonnée, comptez une journée entière et munissez-vous de vos bonnes chaussures de marche ! Vous n’êtes évidemment pas obligé de faire la balade dans son entièreté - une version plus courte (5 km) est d’ailleurs proposée par la ville de Charleroi.

Pour les cartes, vous pouvez les obtenir gratuitement au centre culturel l’Eden, à la maison du tourisme ou à l’auberge de jeunesse dans le centre de Charleroi. Une version pdf est également disponible en ligne. Plus d’informations sur le site internet de Micheline et Francis.

Cet article a été écrit en mai 2021, mis à jour en janvier 2022