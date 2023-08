La Boucle noire : une randonnée insolite pour explorer Charleroi et son passé industriel

Direction le Pays noir dans L'Agence Tourisme. Au programme : la Boucle noire, une randonnée de 23 km dans Charleroi. Elle nous emmène hors des sentiers battus, elle montre le vrai visage de Charleroi et permet d’en apprendre plus sur le passé industriel du Pays noir.

La Boucle Noire vous lance un fameux défi au départ de la gare de Charleroi Sud : une randonnée de 23 kilomètres dans la première commune de Wallonie et dans toute sa périphérie ouest entre la Sambre et le canal Charleroi-Bruxelles (Marchienne-au-Point, Monceau-sur-Sambre, Roux-Martinet, Marchienne-Docherie et Dampremy).

Pensée par Micheline Dufert et Francis Pourcel – un couple d’explorateurs urbains – pendant plusieurs années, cette balade pédestre vous permet de découvrir des paysages contrastés et un héritage industriel emblématique - celui des mines et de la sidérurgie qui a fait la richesse de Charleroi au XIXème et XXème siècles. " On longe la Sambre où se concentrent les vestiges de l’industrie sidérurgique avec le haut fourneau 4 par exemple…mais ce n’est pas tout ! On peut découvrir le château de Marchienne ou celui de Monceau-sur-Sambre avec son très beau parc à l’anglaise. On passe par des petits sentiers bien verts, des cités avec des cerisiers du Japon, des petites ruelles anciennes. C’est très diversifié. " précise Micheline.