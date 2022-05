La botte secrète de Liverpool ? Ibrahima Konaté, titulaire invaincu en championnat depuis 2019

L’agenda est bien rempli pour les Reds de Liverpool qui sont encore en course pour le titre en championnat et qui sont en finale de la Ligue des Champions. Pour remplir ses objectifs, Jürgen Klopp peut compter sur sa botte secrète, Ibrahima Konaté. Le défenseur français est tout simplement invaincu depuis son arrivée au club en début de saison. De plus, il est également imbattable lorsqu’il est titulaire en championnat depuis janvier 2019 comme le rapporte le site de statistiques WhoScored.