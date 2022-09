La bonne santé de l’enseignement provincial en Brabant wallon : les inscriptions ont bondi de 5,5%

Bien sûr, tout n’est pas rose. Certaines filières n’ont pas rencontré le succès attendu, comme le sport-étude hockey ou le sport-étude cyclisme. Et l’enseignement provincial souffre toujours de certains a priori.

"On arrive à faire bouger les lignes, explique André Grenier. De plus en plus de parents se rendent compte que l’enseignement de transition et l’enseignement qualifiant sont de qualité. Mais il reste un frein, certains parents souhaitent maintenir leur enfant coûte que coûte dans l’enseignement général. Or, il y a de très beaux métiers où on apprend l’intelligence de la main, où on se retrouve avec des jeunes épanouis et qui gagnent par la suite tout aussi bien leur vie que s’ils étaient sortis de l’enseignement universitaire."

Enfin, il faut noter que la promotion sociale séduit également de plus en plus. 23% d'inscrits en plus cette année, pour un total de 1900 étudiants.