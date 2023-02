"La Bombe Humaine", l’effondrement du monde se murmure sur scène

Sur le plateau, c’est toute une équipe qui s’affaire à la recréation d’un objet sonore. La musique est jouée live par Marine Horbaczewski et Olivia Carrère. Elle accompagne les prises de parole de Vincent Hennebicq et d’Eline Schumacher tandis qu’un peu plus loin, Aurélie Perret contrôle les lumières. " Il était important de ne rien cacher et de partager ce qui nous a traversés. Toutes nos contradictions et tous nos problèmes."

Vincent Hennebicq et Eline Schumacher au micro de François Caudron