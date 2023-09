La bombe atomique : les secrets d’un programme lancé avant la Seconde Guerre mondiale

Hiroshima n’a pas été choisie au hasard : fondée en 1589 et peuplée de 344.000 habitants, elle est aussi un centre militaire important. Pendant la première guerre sino-japonaise, en 1894, elle a servi de base logistique à l’armée impériale. En 1945, elle est le centre stratégique de la défense terrestre, et aussi un important centre industriel. Quelque 90.000 soldats y vivent, attendant le débarquement américain dans le sud du Japon.

La mort, pourtant, ne viendra donc pas de la mer, mais des airs. C’est l’aboutissement d’un projet conçu des années plus tôt par les États-Unis. Et c’est aussi, pensent les militaires américains, la seule manière de faire plier le Japon et de l’obliger à signer sa reddition.