La Boîte à Petit Luu, une librairie aux pouvoirs magiques

Chloé propose aussi " la boîte à maux " une section avec des ouvrages qui permettent d’ouvrir le dialogue sur des sujets pas faciles. " Je suis hypersensible et je sens qu’avec le livre il y a moyen d’aider les gens " nous confie-t-elle. La littérature lui a permis de se relever après des épreuves douloureuses. Par exemple, elle peut proposer " le petit cafard de maman " pour une maman dépressive.

Ce cheminement est né grâce à sa formation en bibliothérapie auprès d’Eloise Steyaert : " on a découvert il y a plus de 100 ans que le livre guérissait les gens dans les hôpitaux psychiatriques. C’est vraiment de ce constat que j’ai eu l’idée d’ouvrir une librairie indépendante mais dans l’aspect conseils. Je reste à ma place de libraire et d’institutrice " sourit-elle.