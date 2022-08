La BO de ''Thelma et Louise'', des classiques du rock, de la country et Glenn Frey

La virée de Thelma et Louise, au final époustouflant et dramatique, est alimentée par une solide bande originale. La musique du film est composée par Hans Zimmer et de nombreux classiques du rock ou de la country viennent rehausser la bande-son.

On note ainsi Kelly Willis, Charlie Sexton, Johnny Cash, Marianne Faithfull, B.B. King ou encore un certain Glenn Frey qui place le titre ''Part of Me, Part of You''.