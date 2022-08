La BO de "Cotton Club", une plongée dans le jazz des années 30 avec John Barry

Pour ce qui est de la réécriture des arrangements et la création de quelques thèmes de jazz, pas de problème. Barry, c’est son métier. Par contre, bâtir un orchestre avec des musiciens tous capables de jouer comme leurs précurseurs soixante ans plus tôt, c’est une tâche qui va demander un travail long et précis de répétitions. Quant aux instruments, certains comme les cuivres ont évolué depuis les années 20. Pour en retrouver, il va falloir faire le tour des antiquaires.

Sans doute un film sous-estimé, Cotton Club offre au spectateur une plongée aux racines du jazz. La musique est une vraie performance et vaudra à John Barry un Grammy Award.