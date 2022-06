La BNB voudrait une collecte systématique des données PEB lors de l'octroi d'un crédit

D'après elle, cette performance sera d'ailleurs probablement plus fortement prise en compte à l'avenir dans la procédure d'octroi de crédit et pourrait avoir une influence par exemple sur la quotité maximale autorisée, si elle n'est pas correctement reflétée dans le prix d'achat.

Les taux d'intérêt

S'agissant des taux d'intérêt sans risque et de leur nette remontée, les établissements financiers belges devraient tenir compte de différents scénarios de taux possibles à l'avenir et adapter leur gestion du risque de taux d'intérêt en fonction. Cela afin de pouvoir garder sous contrôle les pertes éventuelles qui découleraient d'une nouvelle hausse sensible et abrupte en la matière, justifie la BNB.

Cette dernière recommande de procéder à une évaluation suffisamment prudente des conséquences potentielles d'une remontée des taux d'intérêt sur la valorisation des actifs financiers et réels, sur l'évolution du coût de financement lié aux dépôts à vue et d'épargne importants dans le secteur bancaire et sur des rachats éventuels de contrats d'assurance.