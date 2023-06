La blessure de Kevin De Bruyne plus sévère que prévu, il devrait manquer le début de saison avec Manchester City

Avant même le début de saison, voilà déjà un petit coup dur pour Manchester City et Kevin De Bruyne. Blessé aux ischio-jambiers et sorti prématurément lors de la finale de Ligue des champions remportée face à l’Inter Milan (1-0), le Diable Rouge sera écarté des terrains plus longtemps que prévu. Sa lésion ne nécessite pas d’opération, mais des examens ont révélé que le rétablissement prend plus de temps qu’annoncé.



Le Belge devrait donc manquer la rencontre du Community Shield qui oppose le vainqueur du championnat à celui de la Coupe d’Angleterre (Arsenal) début août et peut-être également le duel d'ouverture de la Premier Ligue entre les homme de Pep Guardiola et Burnley (le 11 août). De Bruyne reprendra progressivement l’entraînement d’ici un mois et le staff médical des Citizens espère récupérer son chef d’orchestre mi-août pour la Supercoupe d’Europe face à Séville (vainqueur de l’Europa League contre à l’AS Rome).