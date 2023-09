La blanquette, avec ou sans boulettes ? La recette de Carlo De Pascale

1 kilo de viande de veau à blanquette (on peut soit opter pour la viande à blanquette maigre, soit prendre de la poitrine, du jarret ou de l’épaule).

Voilà un plat réconfort à souhait : la blanquette. Si son origine reste nébuleuse, il n’en reste pas moins que, de la France à la Belgique, nous l’avons inscrite au panthéon des plats traditionnels. Chacun son petit tour de main pour créer l’alchimie entre la viande, les légumes et la sauce, mais quelques bases doivent être connues avant de sortir la cocotte ! Voici la recette de Carlo De Pascale au micro de Bientôt à table

Les ingrédients pour la sauce

250 g de petits oignons (grelots)

40 g de beurre

Sucre en poudre

Sel

Poivre du moulin

Préparer la viande et le bouillon

Découper les carottes en bâtonnets de grosse taille.

Découper l’oignon en deux, le piquer des clous de girofle.

Découper la viande en gros cubes (ou demander au boucher de fournir la viande découpée)

Immerger la viande dans une grande casserole d’eau froide. Amener à ébullition, cuire quelques minutes, prélever la viande, nettoyer la casserole et remettre en cuisson avec 2.5 l d’au

Ajouter l’oignon, les carottes, le poireau, le bouquet garni.

Saler légèrement.

Cuire au moins une heure trente. Ecumer de temps en temps

Quand la viande est cuite, filtrer le bouillon, (le garder !) récupérer les carottes (on peut également si on aime les légumes plus croquants recuire des carottes " al dente ", à part).

Si le bouillon n’est pas assez concentré au goût, le faire réduire après filtration.