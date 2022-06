La bise au travail fait son retour : que faire si on n’aime pas ça ?

Pas indispensable de s’embrasser au bureau

Car si le bisou est nécessaire dans la sphère privée, c’est loin d’être le cas dans le milieu professionnel : "Le bisou est surtout important avec nos proches, avec nos familles et nos amis, nos enfants, notre conjoint.e.s, pas avec des gens plus extérieurs. Ça ne répond pas à un besoin fondamental. Tandis qu’avec des plus proches, ce contact physique est vraiment important", précise Olivier Luminet.

Discuter entre collègues

Quelle solution pour ceux qui n’aiment pas le bisou professionnel du matin ? "Il vaut mieux avoir une discussion ouverte avec ses collègues, tout simplement. Expliquer qu’on préfère garder les habitudes gardées durant l’épidémie. Je pense que ça peut être vraiment compris et c’est d’ailleurs le moment de le dire. Après ce sera peut-être plus difficile donc mieux vaut profiter de cette période d’entre deux. C’est sans doute un bon moyen de faire pour ceux qui sont mal à l’aise, quelle que soit la raison. J’ajoute que les supérieurs, les directions ont un rôle à jouer. C’est important de "renégocier" cela et que ça puisse être discuté et compris. Les directions doivent faire passer le message et être compréhensives par rapport à ces réticences", conclut le professeur Luminet.