La Biscuiterie Namuroise, retour aux biscuits de notre enfance

C’est à l’adolescence que Paul et Laurent se rencontrent et ne se perdent plus de vue. Laurent Gilain est le patron de La Petite Boulangerie à Namur tandis que Paul Navez travaille dans le marketing. Alors que le premier rêve de remettre au goût du jour les biscuits anciens, le second pense à réorienter sa carrière. Il n’en fallait pas plus pour qu’ils mettent ensemble leurs idées et que de leurs réflexions naisse La Biscuiterie Namuroise et ses fameuses douceurs sans chichis mais tellement savoureuses et régressives à souhait !