La Birkenstock, de chaussure 'moche' à objet de luxe ultime.

Manolo Blahnik, à l'origine des stilettos les plus convoités de la planète, participe aujourd'hui à transformer le statut de l'emblématique chaussure des plages grâce à une collaboration des plus luxueuses. Au programme ? De la couleur, des détails brillants et des matières haut de gamme. Le combo parfait pour hisser la sandale au rang d'icône de l'année. La marque bicentenaire s'offre avec ce partenariat sa plus belle cure de jouvence. Un glow up inattendu.

Parmi les modèles revisités par Manolo Blahnik, la sandale "Arizona", la plus iconique, qui se pare de velours fuchsia ou bleu ou d'un cuir doux noir.

Le tout agrémenté de "luxueux" cristaux, symboles d'un chic inégalé.

Des détails, matières, et couleurs que l'on retrouve également sur le sabot "Boston", qui vous permettra de briller de mille faux lors des soirées estivales les plus huppées, de Saint-Malo à Saint-Tropez, et pourquoi pas au camping de La Baule. La première partie de la collab' est attendue dans quelques jours seulement…