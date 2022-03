La biomasse comme alternative énergétique pour les écoles et les communes

A Céroux, la chaufferie biomasse a été placée par la coopérative Coopeos. Caroline Lambin en est la cofondatrice : " Nous avons déjà réalisé une trentaine de projets de ce type en Brabant wallon et à Bruxelles. Avec le prix du gaz de l’énergie, nous avons de plus en plus de demandes et notamment des écoles. Certaines nous ont confié que leur facture pour chauffer les bâtiments atteignait 30% de leur budget global avant la flambée des prix! Vous imaginez ce que ça peut représenter aujourd’hui ! L’avantage c’est qu’avec la biomasse, on ne dépend plus des fournisseurs étrangers et en plus cela favorise l’emploi local !"