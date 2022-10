La biodiversité est en chute libre selon le WWF, mais des actions sont encore possibles y remédier

Chez nous, ces dernières années, la loutre a été très discrète. Pour permettre à cette espèce animale de survivre et se reproduire, des programmes auxquels le WWF Belgique participe ont été mis sur pied ces dernières années. Différents programmes sur la gestion des cours d'eau ont permis d'améliorer la situation de la loutre qui est très sensible à la qualité de l'eau.

Corentin Rousseau est biologiste au WWF : "la loutre a disparu de très nombreuses régions d’Europe occidentale le siècle passé, pour diverses raisons : le piégeage car elle était considérée comme une concurrente par les pêcheurs, la fourrure car elle a une fourrure très dense".

Et puis, il y a eu moins de poissons, en raison de la pollution des rivières et des obstacles qui y ont été créés. Or le poisson, c’est la base de la nourriture pour la loutre.

Mais depuis quelques années, la population de loutres reprend de la vigueur. Et cela grâce à des projets de restauration et de protection de l’environnement : "on voit des loutres réapparaître. Seulement quelques individus, mais c’est tout de même un signe encourageant", souligne le biologiste du WWF.

En Belgique, il existe de tels projets de restauration. L’un d’eux concerne la Semois et Corentin Rousseau y participe : " On restaure les berges pour qu’il y ait une communauté végétale plus diversifiée, plus importante, ce qui permet aux loutres d’avoir des cachettes. On restaure aussi les frayères, là où les poissons vont se reproduire, pour avoir plus de poissons. Du coup, tout le monde est content : les pêcheurs et les loutres dont le poisson est la nourriture de base".

Pour aider la loutre, de petits barrages qui ne servent à rien sont aussi retirés.

Malheureusement, aucune photo de loutre dans la Semois n’a encore pu être prise. Alors comment être sûr qu’il y en a ? Grâce à un programme basé sur l’ADN ! Corentin Rousseau explique : "On a pris l’eau de la Semois et on a essayé de trouver l’ADN de la loutre dans cette eau. On a pris des échantillons dans 17 secteurs de la Semois et 3 d’entre eux montrent une présence certaine de la loutre. Ces échantillons ont été pris à des distances assez grandes de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on peut estimer qu’il y a au moins 2 ou 3 individus. Peut-être plus. Pour le moment, c’est impossible à quantifier."

Un tel programme de restauration existe aussi pour l’Ourthe et l’Escaut en Flandre. Là, une loutre s’est gentiment laissée photographier ! Et même filmer ...

La preuve que la cause n’est pas perdue. Pour autant que les efforts soient réalisés le plus vite possible