La biodiversité en ville au centre des travaux de la troisième commission délibérative du Parlement bruxellois

Après les commissions organisées en 2021 sur les conditions de déploiement de la 5G en Région bruxelloise et la lutte contre le sans-abrisme, une troisième commission délibérative, réunissant citoyens et parlementaires, ouvrira ses travaux au Parlement bruxellois, jeudi.

Elle débattra de la façon de concilier protection de la biodiversité et développement des différentes fonctions de la ville.

Cette question a été amenée par les citoyens eux-mêmes. Lorsqu'elle est signée par plus de 1.000 personnes âgées de 16 ans accomplis et résidant en Région de Bruxelles-Capitale, une suggestion citoyenne permet de lancer un débat au sein d'une commission délibérative.

10.000 habitants tirés au sort

Vingt-trois Bruxelloises et vingt-deux Bruxellois (36 francophones et 9 néerlandophones) ont été tirés au sort pour rejoindre, pour six séances, les quinze députés de la commission du Développement territorial. Dix mille habitants, âgés de 16 ans ou plus, ont été tirés au sort sur base du registre national et invités à s'inscrire via la plateforme democratie.brussels.

Un second tirage s'est fait sur base des critères du règlement du Parlement (âge, sexe, langue,...) et des statistiques de la Région, afin que la commission délibérative reflète autant que possible la population bruxelloise.

Jeudi, les membres de cette nouvelle commission délibérative participeront à une séance d'information. Le président Rachid Madrane, la présidente de la commission du Développement territorial, Isabelle Emmery, et les facilitateurs chargés d'accompagner les travaux pour les rendre les plus inclusifs possible, y reviendront sur ce qui est attendu de la commission et sur le déroulement de ses travaux.

Le calendrier des prochaines sessions est le suivant: rencontre avec les experts et premiers échanges entre participants le samedi 30 avril, discussions en petits groupes les 14 et 15 mai, rédaction et adoption des recommandations le 21, et présentation du rapport des travaux le mardi 24 en soirée.