Au lendemain de la défaite de l’Union Saint-Gilloise contre Genk, Siebe Van der Heyden a adressé un message à ses supporters via le compte Twitter de son club. Très proche des fans unionistes, le défenseur souhaite mettre en garde certains de ses supporters contre les jets de gobelets qui ont eu lieu au Parc Duden.

"Je suis un peu malheureux", commence Van der Heyden dans son message vidéo. "Pas seulement à cause de la défaite d’hier contre Genk, mais aussi à cause de ce qu’il s’est passé dans les tribunes. J’ai entendu dire que cinq personnes ont été blessées et qu’une personne sera incapable de travailler pendant quelques jours", poursuit-il, faisant référence aux jets de gobelets.

Van der Heyden, qui a l’habitude d’entamer les chants "Bruxelles, ma ville…" les soirs de victoires comme de défaites, espère que la situation se calmera pour le match européen contre Malmö ce jeudi. "Nous voulons que cela cesse, la bière est là pour être bue.", on espère que le message est passé.