Cela dépend de la bière et de la quantité. La bière comporte un fort effet diurétique, ce qui signifie que vous allez souvent uriner, ce qui a pour effet de déshydrater l'organisme. Par ailleurs, les résines du houblon qui sont utilisées pour confectionner la bière nécessitent de l'eau en grande quantité afin d'être éliminées. Plus vous buvez, plus vous allez uriner et plus vous êtes déshydraté. Conséquence bien connue: le lendemain, c’est la belle gueule de bois ! Cependant, il y a une nuance. Et c’est une bonne nouvelle pour les fans de bières : des chercheurs britanniques pensent que, dans les bières light affichant moins de 4 % d’alcool, l’effet diurétique serait contrebalancé par les sucres et les sels minéraux qui, eux, retiendraient l’eau dans le corps. Si vous en buvez moins de quatre, l’effet déshydratant serait là.