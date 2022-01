La bière en canette, plus qu’une simple alternative à la bouteille dans les brasseries belges

Actuellement, une machine pour mettre en canette prend moins de place et coûte moins cher qu’une embouteilleuse. Il existe même des entreprises qui se sont développées là-dedans et qui viennent avec leur camion dans les microbrasseries lors de la mise en canette.

Mais il est vrai que la canette souffre en Belgique d’un manque de reconnaissance comme nous le confirme François Simon : "Quand on pense à la canette, on y voit surtout une connotation Jupiler/Maes. Et la canette souffre de ça, de l’imaginaire collectif. Aujourd’hui, en Belgique, on imagine mal un barman nous ouvrir une canette. Pourtant, quand on y pense, il y a un côté jouissif à la canette. Elle sort fraîche et elle est plus simple à transporter. Quand on y a goûté, il n’y a pas de raison de ne pas en utiliser."

On voit donc que ce contenant métallique propose des avantages que n’a pas la bouteille. Tant le stockage, que le transport sont plus faciles. La canette prend moins de place et pèse moins qu’une bouteille en verre. Mais la canette est aussi plus facile à refroidir et conserve mieux la bière. Le défaut du verre, c’est donc le fait qu’il n’est pas entièrement opaque et qu’il laisse rentrer de la lumière qui va altérer le contenu. La canette permet une meilleure conservation.

A contrario, la canette a aussi quelques défauts. La refermentation et le vieillissement en bouteille peuvent se faire, alors que cela n’est pas possible en canette. Et puis, il y a aussi le cas du réchauffement express : les changements de température sont plus fréquents et maltraitent le produit.