La bière "Coca-Pola" a mis le feu aux poudres: en Colombie, les Amérindiens veulent boycotter "Coca-Cola"

En Colombie, des Amérindiens décident de boycotter la multinationale Coca-Cola. La création d’une bière du nom de Coca-Pola par la communauté autochtone a rapidement fait réagir la célèbre entreprise de boisson qui envisage de les poursuivre en raison de "l’usage non consensuel" du mot "Coca".

Un ultimatum de dix jours

Appartenant à la partie sud-ouest du pays, les Amérindiens annoncent vouloir retirer définitivement de leur territoire les boissons de la grande marque.

Selon l’AFP, les représentants des peuples Nasa et Embera Chami ont fait parvenir une lettre qui impose un ultimatum de dix jours au géant américain afin que ce dernier leur donne "des explications sur l’utilisation non autorisée de la marque Coca-Cola", selon les divulgations de l’AFP ce jeudi. Après ce temps imparti, "des mesures judiciaires et commerciales" contre la grande marque auront lieu.

Résultat : ces communautés indigènes interdiront la vente des multiples boissons appartenant à la grande multinationale et sur tout leur territoire. Cela provoquerait une grosse baisse de la consommation puisque cela concerne 33 millions d’hectares, d’après l’Agence nationale des terres.