La bienveillance policière, mythe ou réalité ? Christian Beaupère se confie dans Liège en Prime

Sécurité ou paix publique ? Dans une métropole, le maintien de l’ordre est une mission complexe. Au moment où Christian Beaupère, le commissaire en chef de la police liégeoise, part à la retraite, les citoyens doivent-ils s’attendre à des changements ? C’est la question au centre de cet épisode du podcast hebdomadaire de Michel Gretry.

C’est affaire de philosophie. Christian Beaupère a la réputation d’un "flic humaniste": il a toujours prôné la bienveillance plutôt que la confrontation. La nuance a pris toute son importance, par exemple lors des manifestations contre les mesures sanitaires des premières vagues de la pandémie du coronavirus. Entre les autopompes à la bruxelloise et la gestion négociée de l’espace, ici, la différence a pu se voir. Pour éviter les risques de dérives et les interventions parfois brutales, il convient de s’assurer des valeurs démocratiques des agents. Les aspirants continuent de passer un entretien d’embauche à portée "idéologique": "Oui, c’est toujours le cas, et j’assume : nous sommes même allés jusqu’à vérifier dans les casiers des vestiaires la présence de sigles d’extrême-droite, pour éviter des éléments racistes ou fascisants". Homme de terrain en début de carrière, l’intéressé prône la proximité entre la population et ses flics. Mais la lutte contre la petite délinquance peut-elle se satisfaire de cette conception du vivre ensemble ? Le combat contre le trafic de drogues n’est-il pas perdu d’avance ? C’est une question de moyens, et de priorités politiques. Et si, au niveau local, les demandes en matériels et en protections sont entendues, ce n’est pas le cas au ministère de l’intérieur. Beaupère-Demeyer, un vieux couple, en quelque sorte.