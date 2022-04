Leur mission sera de s’inspirer pleinement de la nature et, plus particulièrement, du Jardin botanique puisque l’événement veut se faire rencontrer l’art et la nature, souligner la beauté des deux univers et appeler à une approche plus réfléchie de la nature.

Trois promenades sont au programme pour les visiteurs qui seront initiés à diverses formes d’art, du travail au fuseau avec du fil de fer à un parterre de peintures, en passant par des sculptures et d’autres créations artistiques.

