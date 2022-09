La Biennale d’Enghien 2022 : "Par enchantement", le charme opère

Les œuvres ont trait à l’enfance et se laissent appréhender facilement, selon l’expression " l’enfance de l’art ".

Philippe De Gobert dépose dans de petites logettes des éléments d’un village jouet : des petits sapins et des petites maisons. Il intervient à proximité de la grande maquette historique du château d’Enghien, fabriquée par feu Rémy Olivié en 1990. L’artiste contemporain qui d’ordinaire réalise des maquettes d’ateliers et les photographie, créant des images grand format de petits espaces mis en boîte, joue de nouveau avec l’échelle et microscopique notre regard sur un décor plus vrai que nature.

Les œuvres invitent au jeu et réveillent les sensations du jeune âge. Les sculptures praticables de Marc Buchy sont utilisées comme des échasses. Le promeneur retrouve le plaisir d’apprendre à marcher et à tomber et celui de découvrir le monde à hauteur de géant. Il modifie son regard sur l’écrin de nature ré-enchantée.

Marc Buchy au micro de Pascal Goffaux.