La biennale d’art contemporain "ARTour" revient pour une 14e édition dans la région du Centre

La quatorzième édition de la biennale ARTour offre l’opportunité de découvrir des expositions et des installations artistiques dans neuf lieux jalonnant un parcours s’étendant de La Louvière à Braine-le-Comte, en passant par Bois-du-Luc, Ecaussinnes et Soignies. Intitulée "Entre-Mondes", cette édition présente des œuvres qui évoquent des frontières floues, entre le rêve et la réalité, des espaces intermédiaires, qu’ils soient virtuels ou bien concrets. Les artistes invités abordent ces thèmes variés sous différentes perspectives, révélant des mondes intérieurs ou portant un regard critique sur notre réalité actuelle. Ils explorent des possibilités qui émergent à la croisée d’un monde passé et d’un monde à venir, invitant ainsi à la réflexion sur l’avenir.