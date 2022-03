La Biélorussie, base arrière et vassal de plus en plus soumis de Moscou

La Biélorussie (aussi appelée Bélarus) et ses 9 millions d’habitants sont coincés entre le grand voisin russe (950 km de frontière commune), la Lettonie, la Lituanie, la Pologne (tous trois membres de l’OTAN) et l’Ukraine. On y parle principalement le Russe, même si le biélorusse a connu un regain d’intérêt depuis les années 2010.