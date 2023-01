La Bibliothèque royale (KBR) accueille la collection historique de la Loterie Nationale

La Loterie Nationale a confié une collection de 11.000 documents et objets historiques à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR). Une convention officialisant le partenariat a été signée vendredi à Bruxelles.

Le patrimoine mis en dépôt à la KBR comprend 220 imprimés datant de 1520 à nos jours ayant pour thème le jeu de hasard, la probabilité et la loterie. On y compte aussi plus de 1000 estampes et affiches – des gravures du XVIe siècle représentant la déesse romaine Fortuna à la publicité contemporaine de la Loterie Nationale.