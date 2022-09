La bibliothèque de Habay se transforme en pédagothèque

Derrière Laetitia Cravatte, l’une des bibliothécaires de Habay, on retrouve des rangées de livres. Jusque-là, rien de particulier. Mais juste à côté, on aperçoit une étagère intitulée " pédagothèque ". "C’est un endroit où l’on retrouve des objets et jeux pédagogiques et des ressources documentaires comme des livres, par exemple. Cela permet de susciter des réflexions au travers du jeu et de la manipulation des objets pour ensuite trouver les réponses dans les livres", explique-t-elle.

Concrètement, l’espace est aménagé pour permettre aux visiteurs de se poser des questions. Sur une table, par exemple, on peut retrouver des formes géométriques en 3D ou des bouliers qui suscitent, bien souvent, des interrogations au sujet des mathématiques.

Expérimenter par l’objet

"On va avoir des outils qui vont vraiment permettre aux enfants de se rendre compte des formes, des quantités et des volumes en les observant, en les touchant et en les expérimentant. C’est une approche très différente de l’étude théorique des choses", ajoute Laetitia Cravatte. L’objectif ici, c’est de donner le goût de la lecture d’une manière détournée grâce à des apprentissages menés avec l’aide de jeux ou d’objets. Au final, la bibliothèque d’Habay aimerait développer ce projet à une plus grande échelle.

"Pour l’instant, c’est un espace cloisonné. Mais le but, c’est d’étendre la pédagothèque à toute la bibliothèque et ainsi toucher toutes les tranches d’âge. Chez les adultes, par exemple, on pourrait avoir des livres sur la relaxation avec, à côté, des coffrets de méditation que l’on pourrait emprunter pour expérimenter chez soi", termine-t-elle. Vous pouvez donc emprunter des livres ou des supports pédagogiques. Que vous soyez un enfant, un parent ou un enseignant.