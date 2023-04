La bibliothèque d'Alexandrie renaît de ses cendres ce samedi sur La Trois

Ce samedi 15 avril, La Trois vous propose de découvrir un nouvel épisode de la série documentaire "Megapolis", qui vous emmènera cette fois-ci à Alexandrie, la plus brillante et la plus cosmopolite d'entre toutes les mégalopoles de l’Antiquité.

Auréolée de la gloire du nom de son créateur, Alexandrie fut en son temps l’une des plus grandes puissances du monde antique. Encore aujourd’hui, son seul nom évoque une cité majestueuse en bord de mer, illuminée par la lueur d’un phare monumental. S’il demeure bien présent dans les mémoires, l’édifice est pourtant à présent enfoui dans les profondeurs sous-marines et n’est donc plus visible depuis plusieurs siècles, au même titre que la célèbre bibliothèque fondée par Ptolémée Ier, qui fut détruite dans un incendie.

Longtemps, les passionnés d’histoire ont de ce fait dû s’en remettre à leur seule imagination pour se représenter Alexandrie du temps de sa toute-puissance. Une époque révolue grâce à l’imagerie de synthèse, qui à présent permet de donner un aperçu plutôt fidèle de ce qu’était la ville à son apogée.

Alexandrie n’a toutefois pas toujours été cette métropole grandiose, enrichie de constructions incomparables. Au départ, elle n’était qu’un petit village de pêcheurs, installé sur une lagune, au milieu des marécages …