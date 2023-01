La Bibliothèque communale d'Arlon fête ses 30 ans

Á Arlon, cela fait 30 ans que la bibliothèque est installée, parc des expositions, près de la maison de la culture et cela se fête !

Les portes de la bibliothèque seront grandes ouvertes tout le week-end des 4 et 5 février avec une série d’animations autour du livre.

Une longue histoire

La bibliothèque a été créée en 1842, seulement 12 ans après la création de la Belgique. Comme l’explique Sophie Pechon, bibliothécaire et historienne. "La bibliothèque a été créée en 1842, seulement 12 ans après la création de la Belgique. Arlon devient alors un chef-lieu mais contrairement aux villes comme Liège ou Bruxelles, c’est vraiment une toute petite ville, une bourgade paysanne. Elle va vouloir assumer ce nouveau statut en créant beaucoup de bâtiments. On a voulu construire une bibliothèque pour montrer que cette ville était, comme les autres grandes villes, dotée d’un accès à l’éducation".

Avant 1993, à Arlon, on allait emprunter des bouquins à l’école du centre. Un bâtiment très différent de celui auxquels les lecteurs du 21e siècle sont habitués. Pascale Baudouin, qui faisait déjà partie de l’équipe en 1993, s’en souvient.

"C’était assez lugubre avec du mobilier dans un style militaire avec peu d’éclairages et très peu de fenêtres. Le seul avantage, c’est qu’il ne faisait pas trop chaud l’été et moins froid l’hiver ".

Cela fait 30 ans que la bibliothèque occupe son emplacement actuel. Pascale Baudouin a aussi vécu le déménagement depuis l’école du centre vers le parc des expositions.

"Ce qui a été un grand moment c’est l’informatisation de la bibliothèque. Cela ne s’invente pas, nous avons fait notre premier prêt le 11 septembre 2001 le jour des attentats. Je me souviens aussi que nous devions ouvrir une semaine avant mais il y a eu un bug. L’informatique a facilité les recherches ainsi que les réservations pour les lecteurs. Cela a été un changement positif. Aujourd’hui la bibliothèque est un lieu de vie. Dans le temps, on venait juste chercher les livres et on échangeait avec le bibliothécaire. Maintenant, il a beaucoup qui échangent entre eux".

Une saga à rebondissements

La construction du parc des expositions est entérinée en 1967. La bibliothèque ne s’y installe que 26 ans plus tard mais pas sans mal, précise Sophie Pechon. "On parlait à l’époque dans la presse du scandale de la bibliothèque d’Arlon en se demandant qui allait la financer : la Communauté française ?, la Province ?,…S’agissait-il d’une bibliothèque provinciale ou communale ? Les plans étaient dessinés mais on ne s’est pas basés sur eux. Par exemple, notre bureau actuel était censé être la section jeunesse qui ne l’a jamais été. Finalement, on a construit un tunnel dans le patio pour créer une autre entrée. L’escalier existait pour, ensuite, le supprimer et mettre autre chose. Et finalement la bibliothèque s’installe en 1993 comme bibliothèque communale. Il aura fallu attendre une dizaine d’années pour atteindre le projet final".

Le programme des festivités se trouve sur le site internet de la bibliothèque communale d’Arlon : https://bibliotheque.arlon.be/