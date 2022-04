La Bible, un manuel de développement personnel comme un autre ?

Dans son livre, Denis Moreau a tenu à faire appel à des exemples concrets de la vraie vie.

"Cela tient à ma conception de la philosophie - si l'on considère que ce livre est de la philosophie -, et puis du christianisme aussi. C'est-à-dire : ou ça contribue à améliorer la vie ou ça ne vaut pas la peine."

Il renvoie donc à des expériences réelles de résurrection.

"Ce qu'on traduit par ressusciter, dans nos Bibles en français, ce sont deux verbes grecs qui signifient relever/se relever et réveiller/se réveiller. Ce que je comprends, c'est que ce qu'apportent la foi et la résurrection, c'est que Jésus était tombé de la plus profonde chute possible, il était mort et il s'en est relevé ou Dieu l'en a relevé. Jésus était engourdi, assoupi, il était mort et Dieu l'en a réveillé.

Et donc, si on a foi en la possibilité de ce genre d'événement, ça veut dire que, dans nos expériences de chutes, dans ces moments terribles de nos vies où nous disons : c'est foutu, je suis à terre, je n'arriverai jamais à me relever, il peut se dessiner des issues dans cette nuit-là et un relèvement est possible. Et dans les moments d'engourdissement de nos vies, comme la dépression ou quand on a l'impression que l'amour est mort ou assoupi, des réveils sont possibles.

"Les disciples au pied de la croix, le vendredi saint, ont dû se dire : c'est foutu. Et puis non, ce n'était pas foutu. Dans la nuit, une issue inattendue a fini par se dessiner. C'est ça le message d'espoir qu'apporte la résurrection, c'est un message concret qui peut nous rejoindre dans les périodes difficiles, voire tragiques de nos vies, c'est que ça n'est jamais foutu", affirme Denis Moreau.